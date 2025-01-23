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В США арестовали женщину, хранившую наркотики в сумке с надписью, что там нет наркотиков

Американка перевозила наркотики в сумке с надписью, что там их нет, и была арестована
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Police Department

В США арестовали женщину, перевозившую наркотики в сумке с надписью «определенно не сумка, полная наркотиков», пишет Metro.

Тереза Акри, находясь за рулем автомобиля, была остановлена помощниками шерифа во Флориде за нарушение ПДД. Среди ее вещей полицейские обнаружили несколько сумок, одна из которых привлекла особое внимание. На ней была нанесена надпись: «Это определенно не сумка, полная наркотиков».

Однако, как позже выяснилось, содержимое полностью противоречило этой шутке. Внутри сумки оказались запрещенные вещества и приборы для их употребления.

Акри предъявлены обвинения в торговле метамфетамином, хранении наркотиков с целью сбыта и хранении приспособлений для их употребления. Это уже не первый ее арест за последнее время. В начале января она была задержана и выпущена под залог в $15 тысяч. Однако, выйдя на свободу, снова оказалась в центре внимания правоохранительных органов.

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