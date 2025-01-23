Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Липецке пенсионерка заснула возле обогревателя и едва не лишилась ноги

В Липецке пенсионерка заснула возле обогревателя и получила ожоги
close
FotograFFF/Shutterstock

Врачи ожогового центра Липецка спасают от ампутации ногу местной жительницы, пожилая женщина заснула возле включенного обогревателя. Об этом сообщает портал Gorod48.

61-летнюю липчанку доставили в медицинское учреждение с ожогом ноги четвертой степени. Выяснилось, что пенсионерка случайно упала на обогреватель и заснула около него.

После этого еще неделю пострадавшая не обращалась за медицинской помощью. В больнице медики диагностировали у нее некроз тканей, врачи пытаются спасти конечность от ампутации.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге женщина оказалась в ожоговой реанимации из-за загоревшейся на ней сорочки. Охваченная пламенем ткань оставила на теле 57-летней женщины серьезные ожоги — пострадало 35% кожи. Ожоги 1-2 степени врачи обнаружили на лице пострадавшей, шее, груди, животе, левом плече и кистях рук. По предварительным данным, к случившемуся могло привести курение.

Ранее москвич получил ожоги из-за стельки с подогревом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами