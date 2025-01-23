В Липецке пенсионерка заснула возле обогревателя и едва не лишилась ноги

Врачи ожогового центра Липецка спасают от ампутации ногу местной жительницы, пожилая женщина заснула возле включенного обогревателя. Об этом сообщает портал Gorod48.

61-летнюю липчанку доставили в медицинское учреждение с ожогом ноги четвертой степени. Выяснилось, что пенсионерка случайно упала на обогреватель и заснула около него.

После этого еще неделю пострадавшая не обращалась за медицинской помощью. В больнице медики диагностировали у нее некроз тканей, врачи пытаются спасти конечность от ампутации.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге женщина оказалась в ожоговой реанимации из-за загоревшейся на ней сорочки. Охваченная пламенем ткань оставила на теле 57-летней женщины серьезные ожоги — пострадало 35% кожи. Ожоги 1-2 степени врачи обнаружили на лице пострадавшей, шее, груди, животе, левом плече и кистях рук. По предварительным данным, к случившемуся могло привести курение.

Ранее москвич получил ожоги из-за стельки с подогревом.