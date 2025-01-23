В Подмосковье стартовала патриотическая акция «Снежный десант РСО»

Участниками акции «Снежный десант РСО» за все время стали более 1000 студентов

В Мытищах прошел окружной выезд Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО», организованный московским областным региональным отделением Российских студенческих отрядов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Отмечается, что в мероприятии поучаствовали руководители шестнадцати региональных отделений студенческих отрядов ЦФО.

Как рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, в рамках молодежной акции отряды добровольцев отправляются в отдаленные населенные пункты и оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной войны, семьям участников специальной военной операции.

«На территории Подмосковья акция проходит уже в пятый раз. Участниками стали более 1000 студентов. Активисты проводят профориентационные встречи со школьниками и уроки прикладного творчества с младшими классами, а для жителей устраивают спортивные товарищеские матчи и концерты», — добавила она.

Так, за два дня активисты помогли в облагораживании социально значимых объектов села Марфино, провели творческие и образовательные тренинги, сплели маскировочные сети для участников СВО, оказали адресную помощь участникам СВО и их семьям, а также организовали мастер-класс по финансовой грамотности и защите от действий мошенников.

Руководитель студенческих отрядов Московской области, командир окружного отряда «Сердце России» Павел Ковалев подчеркнул, что реализация окружного «Снежного десанта» стала новым шагом в развитии инициативы.

«Студенты, готовые делиться опытом и совершать добрые поступки в своих регионах, составляют будущее нашей молодежи. Их активность приводит к осуществлению множества программ, однако главное заключается в том, что они определяют правильные цели и стремятся к их достижению», — отметил он.

Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» выполняется в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Она продлится до 1 марта.