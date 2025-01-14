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Школьник из Мурино попал в больницу с сотрясением мозга после отработки борцовского приема

В Ленобласти школьник получил тяжелые травмы на мастер-классе по борьбе
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Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

Подросток из Ленинградской области попал в больницу после отработки борцовского приема, пишет 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Несчастный случай произошел 13 января в одной из школ в Мурино. Знакомый предложил 14-летнему школьнику мастер-класс по борьбе, на что тот согласился. Тогда сверстник приподнял его и сделал бросок. Прием сработал, и несовершеннолетнему потребовалась медицинская помощь.

Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематому теменной кости.

Затем сигнал о госпитализации юноши поступил в полицию, сейчас правоохранители проводят проверку. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее второгодник напал на двух мальчиков у школы в Петербурге и загадал им тюремные загадки.

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