Пропавших в горах Крыма мать и дочь нашли живыми

В Симферопольском районе Крыма спасатели вывели из леса мать и дочь, которые сбились с туристической тропы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Женщина с 16-летней дочерью заблудились в лесу возле села Партизанское Симферопольского района. Туристки сбились с пути с наступлением темноты и не могли выбраться самостоятельно, они обратились за помощью в экстренные службы.

К поискам путешественниц был привлечен горный поисково-спасательный отряд. Спасатели за два часа смогли найти заблудившихся туристок. Их доставили в безопасное место, медицинская помощь женщине и девочке не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Сочи спасли туриста, который испугался воя шакалов и залез на столб. Спасатели нашли напуганного мужчину в названном им месте и помогли ему спуститься. Путешественник рассказал, что не успел вовремя вернуться в населенный пункт, а когда стемнело, испугался звуков шакалов и забрался повыше, так как не знал, как вести себя в лесу.

Ранее в Сочи туристы не смогли выбраться из ущелья из-за разрушенного моста.