ММК сократил выпуск стали и чугуна

ММК в 2024 году сократил выпуск стали до 11,2 млн тонн

Группа ММК (ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») в 2024 году снизила производство стали на 13,8% по сравнению с 2023 годом. Об этом пишет ТАСС.

Как отметили в группе компаний, стали выплавили меньше из-за сокращения потребности в ней в начале года в связи с ремонтами в прокатном переделе.

В свою очередь источник отмечает, что продажи металлопродукции за отчетный период составили 10,62 млн тонн, снизившись на 9,8% по сравнению с показателями 2023 года. Снижение связано с проведением капитального ремонта прокатного оборудования.

Недавно директор ассоциации «Объединение автопроизводителей России» (ОАР) Игорь Коровкин заявлял, что Россию в 2025 году ожидает сильный спад производства грузовиков и автобусов.

Связано это в том числе с тем, что бюджет на закупки муниципального пассажирского транспорта резко сократился, и производство автобусов (исключая микроавтобусы) снизится на 42,9%. Электробусов стали производить в половину меньше.

Ранее сообщалось, что в России появится новый производитель компьютерной техники.