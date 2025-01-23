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Россияне назвали удобство онлайн-шопинга одной из причин ненужных покупок

Rambler&Co: 42% россиян планируют отказаться от импульсивных покупок в 2025 году
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Shutterstock

Отказаться от ненужных покупок в 2025 году планируют 42% россиян. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков медиахолдинга Rambler&Co об отношении интернет-пользователей к тренду «No Buy 2025» («Не покупай 2025»), который призывает людей отказаться от ненужных покупок в течение всего 2025 года.

Опрос 30 810 интернет-пользователей на ресурсах медиахолдинга, проходивший с 13 по 17 января 2025 года, показал, что 19% респондентов не планируют менять свои потребительские привычки. При этом 16% будут вести четкий ежемесячный финансовый план, а 11% откроют накопительные счета. Также 7% планируют меньше тратить на развлечения, а еще 5% выразили желание готовить еду дома.

Согласно исследованию, только 13% опрошенных регулярно совершают импульсивные траты, находя в этом радость. В свою очередь, 25% отметили, что подобные покупки редко случаются. При этом 28% отметили, что стараются держать себя в руках, несмотря на сильное желание. Кроме того, 34% россиян утверждают, что давно отказались от импульсивных расходов.

Основной причиной импульсивных покупок 36% респондентов назвали удобство онлайн-шопинга и привлекательность распродаж, а 32% сослались на плохое настроение, которое можно поправить таким подходом. В свою очередь, 23% россиян рассказали, что не имеют финансового планирования. При этом 9% заняться вопросами осознанного потребления мешает нехватка времени.

Большинство россиян (63%) отметили, что главным мотиватором для отказа от спонтанных трат стало желание накопить на более значимые цели. При этом 19% считают, что им поможет повышение уровня финансовой грамотности, 10% рассчитывают на поддержку семьи или партнера, а 6% помогают инструменты и сервисы для контроля бюджета. Экологические причины и примеры среди друзей оказались менее убедительными, набрав по 1% голосов.

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