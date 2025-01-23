В Северной Корее люди воруют содержимое туалетов из-за высокой квоты по сдаче удобрений

Daily Mail: в КНДР люди устраивают набеги на туалеты соседей ради плана по удобрениям

В КНДР люди устраивают набеги на туалеты соседей из-за высокой квоты по добыче удобрений, пишет Daily Mail.

В Северной Корее жители вынуждены воровать человеческие отходы друг у друга, чтобы выполнить завышенные квоты, установленные правительством. Согласно данным Radio Free Asia, каждый взрослый обязан сдать 500 кг фекалий, а каждый школьник – 200 кг. Эти требования значительно превышают естественные объемы: по данным Live Science, среднестатистический человек производит около 145 кг отходов в год.

Такие квоты, введенные для повышения урожайности в условиях хронической нехватки удобрений, привели к хаосу. Северокорейцы вынуждены красть или покупать фекалии у соседей, чтобы избежать наказания. В результате участились драки, иногда с применением топоров и лопат. Например, в округе Унсан после подобной потасовки были госпитализированы двое мужчин.

Ситуация усугубляется тем, что общественные туалеты заперты, а частные становятся объектами набегов.

«Нам приходится воровать свиные отходы или человеческие фекалии из частных туалетов, что приводит к постоянным конфликтам», — сообщают источники.

Помимо социального напряжения, такая практика несет серьезные риски для здоровья. Грег Скарлата, исполнительный директор Комитета по правам человека в Северной Корее, отметил, что использование человеческих отходов в качестве удобрений способствует распространению кишечных паразитов.

Наказания за невыполнение квот остаются неясными, но, по данным прошлых лет, нарушителей могут подвергнуть публичному порицанию или отправить в исправительно-трудовые лагеря.

Ранее жителям Северной Кореи запретили есть хот-доги и разводиться.