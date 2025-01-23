В Шереметьево поймали мужчину с боевой гранатой

Мужчина пытался попасть в московский аэропорт Шереметьево с гранатой. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным канала, 23 января в 6:00 на одном из пунктов досмотра при входе в терминал В сработала тревожно-вызывная сигнализация. На многоракурсном рентгенотелевизионном интроскопе сотрудники аэропорта нашли подозрительный предмет, похожий на гранату.

Владельца устройства — 39-летнего Андрея — остановили. Мужчина собирался купить авиабилет во Владивосток. При задержании он утверждал, что боеприпас без запала и не взорвется.

Входной пункт досмотра перекрыли и вызвали на место полицейских, росгвардейцев и специалистов по идентификации взрывчатых веществ и устройств. Они обследовали подозрительный предмет и заключили, что это была настоящая боевая граната Ф-1, но без взрывателя — две единицы запала были отдельно.

Боеприпас изъяли, а мужчину передали правоохранителям для дальнейшего разбирательства. Россиянину предстоит объяснить, откуда и для чего ему граната.

Ранее похожий на гранату предмет обнаружили в жилом доме на юго-востоке Москвы.