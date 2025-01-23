Под Краснодаром задержали вербовщика террористов

Под Краснодаром силовики задержали пособника террористов. Видео с задержанием подозреваемого опубликовал Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

По данным источников, 24-летний молодой человек был приверженцем украинских националистических идей и работал на запрещенную в России организацию.

Кроме того, следствие предварительно установило, что мужчина неоднократно вербовал коллегу по работе. В итоге этот же коллега и сдал его силовикам.

До этого в Красноярском крае 17-летний юноша получил срок за то, что попытался устроить диверсию за деньги. Инцидент произошел еще в марте 2024 года.

По версии следствия, вместе со своим знакомым, который еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, пришел к релейному шкафу на путях между станциями Ачинск-1 и Тарутино и попытался взломать его. Такие же манипуляции они проделали с батарейным шкафом. Задание молодым людям дал неизвестный, который предложил деньги за выполнение задания.

Ранее жителя Бурятии признали виновным в госизмене.