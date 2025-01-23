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Депутаты нашли способ разблокировать Instagram на территории РФ

Депутат Чернышов: Instagram возобновит работу в РФ, если продаст 50% активов
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Павел Лисицын/РИА Новости

Американская социальная сеть Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) может снова стать легальной на территории РФ, если продаст 50% своих активов местным инвесторам. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты российского парламента Борис Чернышов, сообщает Telegram-канал SHOT.

Законодатель выразил уверенность, что с платформы снимут ограничения, если ее владельцы повторят опыт руководства социальной сети TikTok в США. По словам депутата, после продажи активов Instagram и его разблокировки управление данным ресурсом должно будет осуществляться на равных условиях и с учетом национальных интересов РФ.

«Все это показало бы готовность РФ сотрудничать с глобальными корпорациями на принципах уважения и взаимного доверия», — добавил он.

19 января китайская платформа TikTok была заблокирована на территории США, но спустя несколько часов возобновила свою работу в штатном режиме. При этом пользователям приложения пришло сообщение, что социальную сеть разблокировали благодаря усилиям нового американского президента Дональда Трампа.

21 января глава государства подписал указ, откладывающий введение запрета на TikTok на 75 дней. Как он сказал, документ дает ему право при необходимости продать платформу или закрыть. Трамп добавил, что нынешние владельцы социальной сети сохранят 50% активов, а вторую половину получит «отличный партнер в лице США».

Ранее в США начали продавать дорогие смартфоны iPhone с уже установленным приложением TikTok.

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