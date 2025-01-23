Россиянам объяснили, как распознать мошенническое приложение

Чтобы распознать поддельное приложение, используемое в мошеннических целях, важно обращать внимание на его название и внешний вид. Об этом в беседе с РИАМО сообщил директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

Он напомнил, что фейковые приложения чаще всего направлены на пользователей банковских сервисов и онлайн-магазинов. Злоумышленники, по его словам, используют доверие к известным брендам, создавая аппы, практически не отличающиеся от оригиналов.

«Поддельные программы могут отличаться от оригинальных лишь дополнительными символами, опечатками или изменениями в логотипе. Такие детали могут показаться незаметными на первый взгляд, но именно они должны насторожить пользователя», — сказал Морев.

Также он посоветовал обращать внимание на отзывы. Если они все восторженные и не имеют конкретики, или отсутствуют вовсе, это повод насторожиться. Кроме того, на подделку могут указывать ошибки в тексте или некачественный дизайн, добавил эксперт.

Специалист по информационной безопасности группы компаний «ST IT», эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин до этого рассказал, как распознать ботов для кражи одноразовых паролей.

По его словам, чаще всего вредоносных ботов можно отличить по дефектам в их речи или паузам «невпопад». Также они звонят с номера, который не совпадает с официальным контактом банка/сервиса.

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