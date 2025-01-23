Более 100 тысяч человек посетили кинопарк «Москино» с начала года

Гости кинопарка «Москино» взяли напрокат коньки и тюбинги 40 тысяч раз

С начала 2025 года более 100 тыс. человек посетили кинопарк «Москино», сообщается на сайте mos.ru.

Посетители кинопарка 30 тыс. раз прокатились на тюбинговой горке и более 10 тыс. раз прокатились на арендованных коньках.

В кинопарке «Москино» гости могли покататься на лыжах, принять участие в квест-прогулке «Дорога ведет», пострелять в снежном тире, поиграть в снежки и посоревноваться в снежных метаниях.

В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» для гостей кинопарка провели показы иммерсивного спектакля «12 месяцев» и концерты кавер-групп и отечественных исполнителей.

Также более 3 тыс. человек приняли участие в новогоднем квесте «Фабрика Деда Мороза».

С начала 2025 года в кинопарке провели более 100 мастер-классов, среди которых занятия по операторскому мастерству и вокалу, декорация подарочных наборов и другие активности.

Кроме того, в декорации «Городской дворик» желающие принимали участие в постановочных съемках по мотивам русских сказок и фильмов.