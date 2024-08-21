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Ученые назвали шанс столкновения Млечного Пути с соседней галактикой

arXiv: Млечный Путь врежется в галактику Андромеда с вероятностью 50%

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NASA

Международная группа ученых из Финляндии, Франции и Великобритании оценила вероятность столкновения нашей галактики Млечный Путь с соседней галактикой Андромеда, которое может произойти в течение следующих 10 млрд лет. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных публикаций arXiv.

Андромеда расположена в 2,5 млн световых лет от Млечного Пути. Она неуклонно приближается со скоростью 110 километров в секунду. Раньше астрономы считали, что галактики неизбежно встретятся и сольются, образовав новую систему.

Как показало новое исследование, такой исход не предрешен, а шансы на соединение с Андромедой составляют 50 на 50.

«Мы обнаружили, что неопределенности в нынешних положениях, движениях и массах всех галактик оставляют место для радикально различающихся результатов, а вероятность того, что в течение следующих 10 млрд лет не произойдет слияния Млечного Пути и Андромеды, составляет около 50%», — отметили авторы научной работы.

По словам астрономов, в более ранних прогнозах не учитывался «смешивающий фактор» — гравитационное воздействие меньших галактик внутри Местной группы (к ней принадлежат Млечный Путь и Андромеда), которое могло бы полностью отдалить галактики от столкновения.

Исследователи использовали наблюдения с космических телескопов «Гайя» и «Хаббл», чтобы получить оценки масс, движений и гравитационных взаимодействий четырех крупнейших галактик Местной группы. Затем они ввели эти данные в модель, которая имитировала ряд возможных сценариев.

Приняв во внимание взаимодействие четырех крупнейших галактик внутри местной группы (Млечный Путь, Андромеда, галактика Треугольника и Большое Магелланово Облако), ученые обнаружили, что шансы столкновения Млечного Пути и Андромеды можно оценивать с помощью броска монеты. И если слияние действительно произойдет, то не раньше, чем через 8 млрд лет.

Ранее ученые обнаружили признаки слияния Андромеды с другой галактикой.

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