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Американка отправила знакомому 24 коробки с органами и получила срок

В США женщина получила срок за продажу человеческих органов
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Pulaski County Sheriff's Office

В США суд вынес приговор женщине, которая продавала органы знакомому из интернета. Об этом сообщает New York Post.

По версии следствия, 37-летняя Кэндис Чепмен Скотт из Алабамы познакомилась в социальных сетях с 42-летним «коллекционером странностей» из Пенсильвании, где они договорились о передаче посылок.

Таким образом, в период с октября 2021 по июль 2022 года женщина отправила новому знакомому 24 коробки с органами, среди которых были легкие, мозг, руки, пупок и другие. За все посылки она получила $10,6 тысячи (более миллиона рублей).

Скотт задержали, вину она признала в апреле прошлого года. Суд признал фигурантку виновной и приговорил к 15 годам лишения свободы. В ФБР назвали произошедшее «действительно непостижимым и отвратительным преступлением».

Мужчина, который получал органы, ожидает судебного заседания. Он признал себя виновным.

Ранее в США донор сердца ожил на операционном столе.

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