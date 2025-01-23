Россиянам рассказали, какой зефир лучше не покупать

Специалисты Роскачества выявили нарушения у производителей зефира «Белевский зефир» из Тульской области и «Лянеж» из Санкт-Петербурга, пишут «Известия».

Отмечается, что Роскачество исследовало 20 марок зефира и выяснило, что мальтит содержится только в той продукции, где он заявлен. Однако некоторые нарушения выявили в микробиологических показателях.

«В продукции «Белевский зефир» (Тульская область) и «Лянеж» (Санкт-Петербург) обнаружено незначительное превышение по показателю «общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)», — говорится в публикации.

При этом бактерий группы кишечной палочки, сальмонеллы, дрожжей и плесени в зефире обнаружено не было.

До этого стало известно, что Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки сети магазинов «Светофор» на фоне жалоб о нарушениях. Вице-премьер Денис Мантуров уже поручил Роспотребнадзору и Минэкономразвития подготовить все необходимые документы для начала проведения проверок. Конкретные сроки и регионы, где состоятся проверки, пока не определены.

Ранее в России проведет 6 млн опасных БАДов.