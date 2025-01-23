Российские мужчины стали чаще посещать косметологов

Спрос на услуги косметолога среди российских мужчин за последние три года вырос на 70%. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, среди самых востребованных процедур у мужчин — ботулинотерапия, массаж и аппаратная чистка лица. Кроме того, они посещают аппаратный СМАС (безоперационный метод омоложения), игольчатый RF-лифтинг (воздействие токов высокой частоты на глубокие слои кожи) и фототерапию BBL (терапия широкополосным импульсным светом), добавила косметолог Елизавета Бобина. По итогам 2024 года вдвое выросла популярность мужского маникюра.

«Я вижу сейчас больше интереса мужской аудитории к тому, чтобы в принципе выглядеть классно <...>. Они более смелые в одежде, более смелые в прическах, аксессуарах и подобных деталях», — отметила стилист Алена Носкова.

Врач-дерматолог, косметолог, дерматоонколог Валентина Насонова до этого говорила, что на сегодняшний день в косметологии больше всего ценятся индивидуальность и естественность, в то время как перекраивание лица до неузнаваемости уходит на второй план. По ее словам, в 2025 году в косметологии будут действовать несколько трендов, и первый из них — «Быстро и качественно».

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