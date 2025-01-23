Врач рассказал, на какие болезни может указывать мерзлявость

Постоянная мерзлявость может наблюдаться при атеросклерозе, при котором в сосудах образуются бляшки, затрудняющие нормальный ток крови. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

Кроме того, ощущение постоянного холода может появляться при сахарном диабете, потому что сахар негативно влияет на сосуды и способствует развитию сосудистых ухудшений рук и ног. Такой недуг также может быть следствием стресса и повышенной тревожности, добавил врач.

«Внешний мир оказывает влияние на человека и его нервную систему. Если человек эмоционально-тревожный, а таких становится все больше, то все воспринимает очень серьезно и у него будет так называемая стресс-реакция в виде мерзлявости», — пояснил Лишин.

В случае появления такого симптома он советует обратиться к врачу, чтобы определить точную причину.

Врач-диетолог и эксперт по спортивному питанию Джесс Хиллард из США до этого рассказала, что постоянное ощущение холода может свидетельствовать о недостатке йода в организме. Специалист объяснила, что йод участвует в производстве гормона щитовидной железы — тироксина. Недостаток этого пищевого компонента ведет к недостаточной активности щитовидной железы и, следовательно, к постоянному ощущению холода.

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