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В Ленобласти мужчина попал в больницу, пытаясь с помощью ножа самостоятельно сменить пол

Mash: в Ленобласти спасают мужчину, ударившего себя ножом по половому органу
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Shutterstock/FOTODOM

Жителя Ленобласти госпитализировали после удара ножом по половым органам. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в Мурино. Как рассказал сам 29-летний молодой человек, он нанес себе травму, так как планировал таким образом сменить себе пол без вмешательства врачей.

В результате его госпитализировали в Токсовскую больницу, у пациента диагностировали проникающее ранение. На данный момент специалисты оказывают пострадавшему помощь.

В ситуации разбираются правоохранители. После того, как медики проведут все необходимые манипуляции, мужчину опросят.

До этого в Мариуполе женщину задержали за нанесение травм молодому человеку. Между подозреваемой и мужчиной возник конфликт, во время которого она ударила оппонента ножом по половому органу, таким образом отрезав его.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

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