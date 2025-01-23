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В Хабаровском крае бабушку подозревают в похищении внука

В Хабаровском крае возбудили дело после похищения младенца
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CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

В Хабаровском крае 58-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела после похищения ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Мать младенца попала в ДТП в августе 2024 года, спасти ее медикам не удалось. После аварии мальчика передали бабушке и дедушке.

Спустя некоторое время суд определил место жительства с отцом, но, по версии следствия, родственница сбежала с внуком. Где она находится сейчас, неизвестно.

«Следствием проведены многочисленные обыски, осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий в целях установления местонахождения ребенка и его бабушки», – поделились в ведомстве.

Как сообщает kp.ru, следователи уже дважды пытались поймать женщину, но не получилось. При этом она общалась с отцом внука и была недовольна тем, что мужчина «устроил балаган». Предположительно, она может находиться в Амурской области.

Ранее притворившаяся медсестрой женщина украла младенца и пыталась скрыться за границей.

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