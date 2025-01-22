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Российские подростки избили сверстника без каких-либо причин

В Самарской области подростки беспричинно избили сверстника
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Pexels

В Самарской области несовершеннолетние избили 16-летнего подростка без каких-либо причин. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в гаражном массиве города Чапаевска. Двое несовершеннолетних беспричинно напали на 16-летнего подростка и избили его руками и ногами.

В результате случившегося подростку потребовалась медицинская помощь. Информации о его состоянии не поступало.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц, по факту случившегося. Сотрудники правоохранительных органов установили всех участников конфликта. Подозреваемых допросили, на данный момент с ними проводятся следственные действия. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее россиянин избил соседку битой за соблазнение приятеля алкоголем.

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