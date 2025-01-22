В Ленобласти девятилетний мальчик попал в больницу, забыв про еду на плите

В Кировском районе Ленобласти школьник попал в больницу с отравлением продуктами горения, забыв про еду, которая стояла на плите. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 21 января, из квартиры в многоэтажке по бульвару Партизанской Славы был госпитализирован девятилетний мальчик. Медики диагностировали у него отравление продуктами горения.

Выяснилось, что ребенок увлекся игрой на компьютере и забыл, что оставил на включенной плите обед. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны.

До этого сообщалось, что в Нижнеудинске из-за детской шалости едва не сгорела квартира, ребенок играл с зажигалкой. Мать четырехлетнего мальчика находилась на кухне и почувствовала запах дыма. В одной из комнат горел матрас. Огонь потушили соседи еще до приезда пожарных. Из задымленного подъезда спасателям пришлось эвакуировать 14 человек.

Ранее в Свободном мальчик попал в реанимацию после пожара в частном доме.