В Саратове годовалый ребенок съел таблетки из аптечки матери и попал в больницу

В Саратове годовалая девочка случайно отравилась таблетками из аптечки

В Саратове устанавливаются обстоятельства отравления лекарственным препаратом годовалого ребенка, девочка госпитализирована. Об этом сообщает порта «Новости Саратова».

Инцидент произошел в Ленинском районе города в многоэтажке по улице Ламповая, годовалая девочка была госпитализирована с отравлением лекарственным препаратом.

По словам матери, ребенок остался без присмотра, добрался до аптечки и съел несколько таблеток препарата, применяемого при лечении заболеваний позвоночника. Пострадавшая находится под наблюдением медиков, подробности о ее состоянии неизвестны. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в селе Богуславка Приморского края девочка выпила уксусную эссенцию, разведенную с водой, которая использовалась для уборки жилого помещения. Опасная жидкость, которую девочка выпила, была в пластиковой бутылке с этикеткой из-под детской воды. Ребенок был госпитализирован, угрозы жизни нет.

Ранее в Новокузнецке младенец попал в реанимацию с отравлением марихуаной.