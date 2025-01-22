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В Омске двухлетний ребенок проглотил 70 магнитных шариков

В Омске спасли ребенка, который наглотался магнитных шариков
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Хирурги городской детской клинической больницы Омска спасли двухлетнего мальчика, который проглотил 70 магнитных шариков от игрушки. Об этом сообщают «Вести Омск».

Маленький пациент был доставлен в медицинское учреждение с жалобами на боли в области живота и сильную рвоту, в ходе обследования врачи обнаружили в кишечнике ребенка скопление инородных тел. Когда двухлетний мальчик проглотил опасные предметы и сколько они находились в брюшной полости ребенка, родители не знали.

Было принято решение о проведении хирургического вмешательства. Операция длилась более четырех часов, магниты успели притянуться друг к другу в плотное кольцо, произошла перфорация кишечника. Хирургам удалось извлечь все 70 шариков. В течение десяти дней мальчик находился под наблюдением врачей и был выписан на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Подмосковье игра пятилетнего мальчика со сквиш-лапкой закончилась вызовом скорой помощи. Дошкольник играл с антистресс-игрушкой, пока его 26-летняя мать в соседней комнате укачивала десятимесячную дочь. Мальчик подкидывал силиконовую лапку, и в какой-то момент взял ее в рот и случайно проглотил. Ребенок сразу признался в этом матери, а та вызвала медиков.

Ранее в Подмосковье полуторагодовалый ребенок проглотил 130 магнитов и батарейку.

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