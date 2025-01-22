В Омске двухлетний ребенок проглотил 70 магнитных шариков

Хирурги городской детской клинической больницы Омска спасли двухлетнего мальчика, который проглотил 70 магнитных шариков от игрушки. Об этом сообщают «Вести Омск».

Маленький пациент был доставлен в медицинское учреждение с жалобами на боли в области живота и сильную рвоту, в ходе обследования врачи обнаружили в кишечнике ребенка скопление инородных тел. Когда двухлетний мальчик проглотил опасные предметы и сколько они находились в брюшной полости ребенка, родители не знали.

Было принято решение о проведении хирургического вмешательства. Операция длилась более четырех часов, магниты успели притянуться друг к другу в плотное кольцо, произошла перфорация кишечника. Хирургам удалось извлечь все 70 шариков. В течение десяти дней мальчик находился под наблюдением врачей и был выписан на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Подмосковье игра пятилетнего мальчика со сквиш-лапкой закончилась вызовом скорой помощи. Дошкольник играл с антистресс-игрушкой, пока его 26-летняя мать в соседней комнате укачивала десятимесячную дочь. Мальчик подкидывал силиконовую лапку, и в какой-то момент взял ее в рот и случайно проглотил. Ребенок сразу признался в этом матери, а та вызвала медиков.

Ранее в Подмосковье полуторагодовалый ребенок проглотил 130 магнитов и батарейку.