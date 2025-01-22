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Педиатр уволился из поликлиники в Петербурге после конкурса детских рисунков

Петербургский педиатр уволился из поликлиники после победы в городском конкурсе
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Freepik.com

В Санкт-Петербурге врач детской поликлиники уволился после скандального конкурса детских рисунков. Об этом пишет «Mash на Мойке».

Педиатр Александр Пивоваров, работавший в поликлинике Красногвардейского района, стал участником городского конкурса «Наш любимый врач», в рамках которого юных пациентов попросили нарисовать рисунок в поддержку одного из конкурсантов. Семья Акмурадовых решила принять участие в состязании, и шестилетний Назар, которому Пивоваров когда-то помог быстро пройти обследование перед срочной операцией, нарисовал его портрет.

«Был объявлен конкурс рисунков, мы нарисовали рисунок, через свою почту, через свой номер выставила на сайт. Оказывается, наш рисунок занял почетное место. Награждение в Смольном, [на которое] мы не смогли попасть. Победил наш доктор, его также награждали», — говорит Мария Акмурадова.

Уже после подведения итогов она узнала, что неизвестная женщина заявила о подмене авторства рисунка, якобы педиатр присвоил себе работу, которая принесла ему победу, а в действительности портрет врача нарисовала дочь администратора больницы Марины. Несмотря на то, что никаких доказательств своим словам она предоставить не смогла, поликлиника встала на ее сторону.

Рисунок семье Акмурадовых с подписью Назара на обратной стороне вернули только после звонка в 112, а педиатр Александр Пивоваров уволился из-за клеветы на своего пациента.

Ранее сообщалось, что петербургских врачей обяжут мотивировать женщин рожать.

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