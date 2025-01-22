Священнослужитель рассказал о роли грантовых конкурсов в развитии НКО

Благодаря поддержке, которую государство оказывает некоммерческим организациям (НКО), они могут выступать для страны настоящим помощником, решающим проблемы людей оперативно и с высокой степенью включенности. Об этом журналистам заявил директор благотворительного фонда святителя Антония Смирницкого, настоятель Богоявленского Храма в Воронеже и Храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в Воронежской области Евгений Лищенюк.

Священнослужитель назвал человекоориентированность одним из главных принципов работы некоммерческих организаций.

«В отличие от большинства госучреждений, мы не скованы дополнительными ограничениями. А значит, нам не важно, есть ли у человека прописка и относится ли он к категории, включенной в рамки финансирования. В любом случае он может рассчитывать на нашу помощь», — пояснил настоятель храмов.

Евгений Лищенюк отметил, что некоммерческие организации всегда помогали людям, но не всегда это было легко сделать.

«Раньше, когда мы работали самостоятельно, без грантовой поддержки, мы словно тушили пожары. Все время приходилось прикладывать максимум усилий, для того чтобы найти ресурсы и обеспечить хотя бы минимум из того, что было в наших планах. С появлением грантовых конкурсов этот блок финансовой нагрузки на себя взяло государство.

И тогда с «тушения пожаров» мы переключились на системное развитие организации», — сказал он.

Лищенюк подчеркнул, что только деньги стали опорой для НКО. Большую роль, по его словам, сыграли и обучающие программы Фонда президентских грантов.

«Мне посчастливилось быть участником первого набора школы «НКО. Трансформация». И хотя он назывался экспериментальным, эффект от него был весьма ощутимым. Мы получили очень мощную подборку действенных социальных технологий, которыми с нами поделились настоящие эксперты. Мы научились создавать проекты, отталкиваясь от реальных потребностей людей, а не от наших представлений о них. За несколько дней мы узнали то, к чему могли бы идти несколько лет», — добавил священнослужитель.

По его словам, это было то, чего организациям действительно не хватало.