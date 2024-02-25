В Москве пять собак оставили замерзать в автодоме

На севере Москвы были случайно обнаружены пять собак, которые долгое время находились взаперти в припаркованном автодоме. По этому факту организована проверка, сообщили в Telegram-канале прокуратуры столицы.

«По предварительным данным, в автомобильном прицепе, припаркованном около одного из жилых домов на Бескудниковском бульваре, были закрыты пять собак», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, животные находились взаперти уже четвертый день. Они были обеспокоены тем, что собаки могли замерзнуть насмерть. Кроме того, животные постоянно лаяли, мешая местным жителям. По их словам, они видели, что к автодому кто-то приходил, выгуливал собак, а затем обратно возвращал их в фургон.

Впоследствии Life.ru сообщил, что хозяйку животных удалось разыскать. Ею оказалась работник кинологического центра Наталья Белова. По словам хозяйки, собаки привыкли к улице и в автодоме им комфортнее.

«Вагончик приобретался два дня назад, но не для собак — для путешествий. И чтобы собак с собой в путешествие брать. Два алабая жили с нами в квартире, но им тяжело жить в квартире. Они с прогулки идут сразу в вагончик. Там попрохладнее, два дивана, они спокойно там спят. Мы собак загружаем в машину и уезжаем. Алабаи наши. Бигль ездит конкретно со своим хозяином по работе. Он к нам приезжает в гости и уезжает», — пояснила Белова.

Она добавила, что пятую собаку подобрала по дороге из Домодедова и приютила на время. Животное должно уже сегодня попасть к новым хозяевам.

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