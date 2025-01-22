Сосед спас ребенка из горящей квартиры в Липецке

В Липецке сосед потушил возгорание в квартире и спас из задымленного помещения мальчика. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Титова, загорелась одна из квартир. В момент возгорания в помещении находился несовершеннолетний, мальчик был дома один. Дым заметил мужчина, проживавший по соседству, он смог потушить огонь и спас из задымленного помещения напуганного ребенка.

По предварительной информации, пожар начался из-за нарушения требований пожарной безопасности.

До этого сообщалось, что в Златоусте 12-летняя девочка спасла свою семью от пожара. Инцидент произошел на одном из участков в городе Златоусте. Ребенок заметил огонь, когда на территории загорелась надворная постройка, и предупредил об этом своего отца. Благодаря этому мужчина смог вовремя вывести на улицу свою супругу и двоих детей. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб в количестве 31 человека и шесть единиц техники потушили возгорание, которое распространилось на 78 квадратных метров. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание проводки.

Ранее в Ярославле ребенок вылез из окна во время пожара в квартире.