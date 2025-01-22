Женщина попала в реанимацию после удаления зуба

Женщина в Англии попала в реанимацию после удаления зуба, пишет Mirror.

Сайра Малик, мать троих детей и госслужащая из Лондона, получила компенсацию в размере £8500 после того, как удаление ее зуба пошло не по плану. Процедура, проведенная в местной стоматологической клинике, привела к перелому челюсти, сильному кровотечению и длительному восстановлению.

Сайра обратилась к стоматологу из-за сильной боли, и ей удалили верхний правый моляр. Однако в августе того же года она заметила трещину в другом зубе и снова пришла в больницу. Но на повторном приеме произошло непредвиденное осложнение: пациентка услышала щелчок, после чего у нее началось сильное кровотечение изо рта и носа.

«Все, что я видела, — это кровь, кровь, кровь. Это были ведра крови, хлеставшие наружу», — вспоминает Малик.

Женщина потеряла сознание и была доставлена в больницу, где провела шесть дней в реанимации. Врачи диагностировали перелом челюсти и удалили большой кусок кости, который был поврежден во время процедуры.

После операции Сайра несколько месяцев могла есть только через соломинку, так как ее челюсть открывалась всего на несколько миллиметров. Травма также вызвала у нее панические атаки и длительное чувство тревоги.

Несмотря на выплату компенсации, стоматологическая клиника не признала своей ответственности.

«Мы гордимся тем, что предоставляем высочайшие стандарты лечения и ухода всем нашим пациентам. Претензия была урегулирована без признания ответственности», — говорится в заявлении.

Ранее в Ирландии младенец попал в больницу после того, как отец дал ему просроченную на девять лет смесь.