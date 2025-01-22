В Тульской области закрыли дело о ферме, где держали в рабстве участника СВО

СК закрыл дело о взятом в рабство на ферме в Тульской области участнике СВО

Следственный комитет России закрыл уголовное дело, возбужденное после сообщений об участнике специальной военной операции (СВО), взятом в рабство на ферме в Белевском районе Тульской области. Об этом сообщил глава регионального управления СК Владимир Усов, передает РИА Новости.

«Установлено, что на территории яблоневого сада действительно были установлены определенные порядки, но при этом в результате допросов более 30 свидетелей из числа рабочих сведений о нарушениях конституционных прав получено не было», — сказал глава СУСК России по Тульской области.

По данным следствия, все рабочие находились на ферме добровольно. Усов уточнил, что люди занимались сбором яблок, за что получали зарплату. При этом в их отношении не совершалось противоправных действий, подчеркнул глава регионального СК.

Усов добавил, что дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Ферму, где десятки людей насильно удерживали и заставляли их работать обнаружили в сентябре прошлого года в поселке Ровно в Тульской области. Бывший узник Александр Коваценко в колонке для «Газеты.Ru» рассказал, как попал в рабство, как пытался сбежать и как провел там две недели.

Ранее в Ростовской области 18 человек попали в рабство.