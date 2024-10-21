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В Ростовской области 18 человек попали в рабство к цыганам

Don Mash: в Ростовской области из цыганского плена спасли 18 человек

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Телеграм-канал «Don Mash»

В Ростовской области удалось спасти 18 человек из рабства у цыган. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным журналистов, люди работали за еду на одной из ферм хутора Слава Труда. При этом некоторые из них приехали туда под предлогом сезонной работы в полях. Людям обещали платить по 1000 рублей за сутки, однако по факту вся работа делалась «за похлебку».

По словам пленников, на ферме руководил цыган по прозвищу Батя, а людей, которые возмущались, били. Освободить их удалось после того, как у одного из вновь прибывших на ферму мужчин забыли отобрать телефон. В итоге другой пленник по имени Антон позвонил своей семье, которые, в свою очередь, обратились в полицию.

Как пишет Don Mash, вместе с правоохранителями на хутор поехали волонтер из организации «Альтернатива» и корреспондент Telegram-канала. Антон рассказал, что попал в рабство пару месяцев назад. По его словам, он был в Ростове проездом, встретил дружелюбных незнакомцев и выпил с ними. В какой-то момент он отключился, а очнулся уже в бараке без смартфона и денег.

В конце сентября в Тульской области из трудового рабства освободили ветерана специальной военной операции (СВО), а вместе с ним еще девять человек. Волонтер движения «Альтернатива» Артем Гончаро рассказал, что призыв о помощи поступил от жены бывшего военнослужащего, который трудился в рабстве у цыган в поселке Ровно.

Ранее ветерана СВО обокрали и отвезли работать за 900 рублей в день.

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