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В Петербурге трехлетний ребенок попал в реанимацию, наевшись таблеток

mk.ru: в Петербурге трехлетний ребенок отравился таблетками
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FotograFFF/Shutterstock

В Выборгском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства отравления трехлетнего ребенка, мальчик отравился таблетками родителей. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на севере Петербурга, в детскую больницу был доставлен трехлетний ребенок. У него диагностировано острое отравление смесью лекарственных препаратов. Состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое, мальчик находится в отделении реанимации.

По предварительной информации, ребенок по недосмотру родителей наелся противосудорожных таблеток. Известно, что семья ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов и оценивается как благополучная. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области ребенок попал в больницу после того, как попробовал марихуану. Младенец нашел наркотики и употребил их, позже ему стало плохо. На ситуацию обратила внимание мать и вызвала скорую помощь. Ребенок госпитализирован в отделение реанимации. Известно, что пострадавший проживает с бабушкой, дедушкой и матерью, последняя — единственная, кто не привлекался к уголовной ответственности. Старшие родственники несколько раз были судимы по статьям, связанным с запрещенными веществами.

Ранее пятеро российских школьников отравились крысиным ядом в классе.

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