Полицейского и депутата из Оренбургской области заподозрили в избиении военнослужащего

Военнослужащего из Оренбургской области избили полицейский и депутат, пишет «Сапа».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел еще 21 декабря прошлого года в поселке Первомайский. Отдыхавшие в местном кафе «Наутилус», 26-летний сержант полиции Рамзан М. и 31-летний районный депутат-мастер спорта по боксу Абубакар-Сидык М. повздорили с другим гостем, 25-летним пограничником.

О причинах конфликта не сообщается, однако известно, что мужчины решили выяснять отношения на улице. В ходе драки военнослужащему сломали нос, челюсть и левую скулу.

Полиция провела проверку по факту произошедшего, теперь делом займется областной СК.

Ранее двое полицейских избили беззащитного мужчину ногами и дубинкой.