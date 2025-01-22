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Полицейского и депутата из Оренбургской области заподозрили в избиении военнослужащего

В Оренбургской области депутат-боксер и полицейский избили военнослужащего
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Телеграм-канал «Сапа»

Военнослужащего из Оренбургской области избили полицейский и депутат, пишет «Сапа».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел еще 21 декабря прошлого года в поселке Первомайский. Отдыхавшие в местном кафе «Наутилус», 26-летний сержант полиции Рамзан М. и 31-летний районный депутат-мастер спорта по боксу Абубакар-Сидык М. повздорили с другим гостем, 25-летним пограничником.

О причинах конфликта не сообщается, однако известно, что мужчины решили выяснять отношения на улице. В ходе драки военнослужащему сломали нос, челюсть и левую скулу.

Полиция провела проверку по факту произошедшего, теперь делом займется областной СК.

Ранее двое полицейских избили беззащитного мужчину ногами и дубинкой.

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