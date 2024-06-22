Житель Москвы получил трехкратную компенсацию от турфирмы за срыв отпуска в Турции

Житель Москвы не смог поехать в оплаченное путешествие и засудил турагентство, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Москвич собирался отдохнуть у моря и купил тур в турецкий курортный город Сиде. Он потратил на путешествие 74 тыс. рублей, но в итоге не смог поехать в отпуск, так как турфирма аннулировала путевку без объяснения причин и отказалась возвращать клиенту деньги.

Пострадавший обратился в Роспотребнадзор, там провели проверку и признали, что агентство нарушило права потребителя. Затем сотрудники ведомства составили иск к ООО «ТурПрайсКорп», чтобы через суд взыскать с турфирмы не только стоимость тура, но и неустойку со штрафом.

В итоге Люблинский районный суд удовлетворил требование истца и обязал компанию-ответчика выплатить бывшему клиенту 223 тыс. рублей.

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