Спортсмену потребовалась пересадка почки после развития у него болезни XV века

Подтянутому и здоровому марафонцу потребовалась пересадка почки после развития у него болезни XV века, пишет LADBible.

Нивен Хопкинс, 27-летний марафонец и инженер по электротехнике, был удивлен, когда у него диагностировали хроническую болезнь почек четвертой стадии. Причиной стало редкое осложнение подагры — заболевания, которое чаще ассоциируется с историческими личностями XV века, такими как Генрих VIII, чем с молодыми и здоровыми людьми.

В июле прошлого года Нивен столкнулся с мучительной болью и сильным отеком ноги, которая увеличилась в четыре раза. После визита к врачу ему поставили диагноз подагры, а всего через три дня он получил осложнения: его почки отказывались.

«Это был огромный шок. Моя девушка была в слезах», — вспоминает Нивен.

Он провел шесть дней в больнице, где ему проводили многочисленные обследования и капельницы. Анализы показали, что его почки функционируют лишь на 15 процентов от нормы.

Врачи предполагают, что причиной могла стать диета с избытком белка, хотя сам Нивен в этом не уверен. Сейчас Хопкинс ждет пересадки почки и использует это время, чтобы помочь другим. Ради этого он даже зарегистрировался на Лондонский марафон, который пройдет в апреле, чтобы собрать средства для организации Kidney Care UK.

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