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Российский подросток четыре раза ударил отца ножом после воспитательной беседы

На Алтае юноша напал с ножом на отца, который провел с ним воспитательную беседу
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Shutterstock

На Алтае подросток изрезал отца ножом после воспитательной беседы, сообщает СУ СК России по республике.

В октябре 2024 года, по данным следствия, 17-летний юноша из Улаганского района набросился с ножом на своего отца. Инцидент произошел в селе Чибиля, когда местный житель решил провести со своим сыном воспитательную беседу. Затем на этой почве между ними возникла ссора.

Подросток, недовольный претензиями со стороны родителя, ударил его не менее четырех раз в область живота, грудной клетки и нижних конечностей. Мужчину доставили с ранениями в районную больницу, где оказали помощь, он выжил.

Нападавшего обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. В ближайшее время молодой человек, которому уже исполнилось 18, предстанет перед судом. Он признал вину в полном объеме.

Ранее 10-летний мальчик заявил в полицию на отца после того, как тот отругал его из-за невыученных уроков.

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