Мальчик заявил в полицию на отца после того, как тот отругал его из-за невыученных уроков

Китайский школьник сдал полиции отца после того, как тот отчитал его из-за невыученных уроков. Об этом говорится на портале China.com.

Инцидент произошел 9 января в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая. 10-летний мальчик из города Иньчуань пожаловался в полицию на своего отца, заявив, что тот хранит у себя дома запрещенные вещества – маковую солому. Конфликт начался с того, что отец раскритиковал сына за невыполненное домашнее задание. Обидевшись, мальчик выбежал из дома и, добравшись до ближайшего магазина, попросил телефон у продавца, чтобы позвонить в экстренные службы, а затем сообщил оператору, что его отец прячет дома наркотики.

Сотрудники полиции быстро прибыли на место и нашли мальчика в магазине, а потом поднялись вместе с ним домой. Во время обыска на балконе в шкафу действительно были обнаружены восемь семенных маковых коробочек. Глава семейства признался, что хранил их в медицинских целях, так как страдает от некоей болезни. Его задержали несмотря на полное раскаяние.

Некоторые пользователи китайских соцсетей решили, что ребенок поступил правильно, ведь его отец действительно нарушил закон. Теперь мужчине грозит административный арест и штраф.

Ранее 12-летний мальчик угнал у отца машину и уехал в никуда, потому что ему не нравилось дома.