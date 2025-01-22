Россиянам объяснили, как сохранить эластичность кожи зимой

Зимой кожа быстро теряет влагу, поэтому ей требуется интенсивное увлажнение и питание. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-дерматолог, косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елизавета Шухман. По ее словам, в холодное время года следует пользоваться кремами и масками, обогащенными увлажняющими компонентами.

Наносить крем специалист рекомендует заранее, за час до выхода на улицу.

«В помещении кожу спасет увлажнитель воздуха. Этот прибор поддерживает необходимую влажность, предотвращая пересыхание кожи, и очищает воздух от пыли. Не забывайте пить больше воды — 1,5-2 литра в день помогут поддержать водный баланс организма», — посоветовала Шухман.

Она добавила, что особого внимания заслуживают губы и зона вокруг глаз. Необходимо использовать гигиеническую помаду и питательные кремы.

Врач-дерматолог, трихолог «СМ-Косметология» София Белаш до этого говорила, что после прогулки на морозе важно правильно очистить кожу. Она посоветовала использовать мягкие очищающие средства, которые не содержат спирта и агрессивных ПАВ (например, SLS). Отлично подойдут кремы и молочко для умывания, которые удаляют загрязнения, не нарушая естественный баланс влаги. Кроме того, по ее словам, стоит избегать горячей воды: лучше умываться теплой или прохладной.

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