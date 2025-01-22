Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как сохранить эластичность кожи зимой

Врач Шухман: зимой коже требуется интенсивное увлажнение и питание
close
Freepik.com

Зимой кожа быстро теряет влагу, поэтому ей требуется интенсивное увлажнение и питание. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-дерматолог, косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елизавета Шухман. По ее словам, в холодное время года следует пользоваться кремами и масками, обогащенными увлажняющими компонентами.

Наносить крем специалист рекомендует заранее, за час до выхода на улицу.

«В помещении кожу спасет увлажнитель воздуха. Этот прибор поддерживает необходимую влажность, предотвращая пересыхание кожи, и очищает воздух от пыли. Не забывайте пить больше воды — 1,5-2 литра в день помогут поддержать водный баланс организма», — посоветовала Шухман.

Она добавила, что особого внимания заслуживают губы и зона вокруг глаз. Необходимо использовать гигиеническую помаду и питательные кремы.

Врач-дерматолог, трихолог «СМ-Косметология» София Белаш до этого говорила, что после прогулки на морозе важно правильно очистить кожу. Она посоветовала использовать мягкие очищающие средства, которые не содержат спирта и агрессивных ПАВ (например, SLS). Отлично подойдут кремы и молочко для умывания, которые удаляют загрязнения, не нарушая естественный баланс влаги. Кроме того, по ее словам, стоит избегать горячей воды: лучше умываться теплой или прохладной.

Ранее врач рассказала, как проявляется аллергия на холод.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами