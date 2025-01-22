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В сети возмутились беспечностью жителя Подмосковья, который вышел с коляской на тонкий лед

В Подмосковье мужчина с коляской срезал путь по тонкому льду
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Телеграм-канал «Замкадье | Подмосковье | Мытищи»

В подмосковном Пушкино прохожие сфотографировали мужчину с коляской, который сокращал путь по замерзшему водоему. Снимок 22 января опубликовал Telegram-канал «Замкадье | Подмосковье | Мытищи».

По словам очевидца, мужчина гулял с коляской по тонкому льду Серебрянки. Многие подписчики возмутились беспечностью родителя.

«Тупость и отвага», «Что в головах?», «За ребенка страшно», «Папу необходимо проверить на вменяемость», «Коляску вперед толкает, проверяет крепость льда, что бы самому не провалиться?», «Номинант премии »'Отец года'»», — прокомментировали публикацию подписчики канала.

До этого в Свердловской области отец посадил ребенка за руль машины, чтобы тот не капризничал. Мужчина попал на камеру и получил штраф.

Ранее в Красноярске на таксиста напали из-за отказа перевозить младенца без автолюльки.

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