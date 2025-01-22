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В Подмосковье дерево упало на пытавшегося срубить его пенсионера

В Подольске мужчину не спасли после попытки срубить мешавшее ему дерево
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Shutterstock/Lena_Sokolova

В Подмосковье 72-летний пенсионер получил травмы, попытавшись спилить дерево, его не спасли. Об этом сообщает Mk.ru.

Инцидент произошел в Подольске. По данным издания, пожилой рыбак решил срубить березу, которая перегородила тропинку и цеплялась за одежду прохожих. Ему удалось распилить дерево, но верхняя часть по какой-то причине не падала на землю.

«Пенсионер попытался стащить ствол на землю, однако внезапно дерево начало падать и ударило мужчину по лицу», – сообщается в публикации.

После этого у пострадавшего открылось кровотечение, он упал. Тем временем дома супруга забеспокоилась и стала звонить пенсионеру, но тот не брал трубку. Она пришла на место и заметила мужа, спасти его не удалось.

На данный момент в ситуации разбираются следователи. По их версии, пенсионер пошел к местному водоему чтобы проверить состояние льда и спилить мешавшее ему дерево.

Проводятся все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее во Владивостоке сотрудники МЧС выпилили вмерзшего в лед рыбака.

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