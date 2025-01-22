В Канаде полицейские обнаружили игуану на обочине шоссе, которая оказалась мягкой игрушкой, пишет UPI.
Сотрудники Королевской канадской конной полиции отреагировали на звонок о «большой живой игуане», обнаруженной на обочине оживленного шоссе. Однако по прибытии на место выяснилось, что предполагаемая ящерица оказалась мягкой игрушкой.
«Любой опытный офицер скажет вам, что в нашей работе мы сталкиваемся с самыми разными необычными ситуациями, поэтому этот вызов нельзя было игнорировать», — отметили в полиции.
Для «поимки» игуаны офицеры вооружились шестом для отлова собак, большим ящиком и, как шутливо добавили стражи порядка, «необычайной храбростью». Полиция опубликовала фото «подозрительной игуаны» в социальных сетях, напомнив водителям, что на большой скорости даже мягкая игрушка может показаться живым существом.
Ранее водители заявили в полицию о сбежавшем леопарде из-за мягкой игрушки на обочине дороги.