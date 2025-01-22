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Полицейские обнаружили игуану на обочине шоссе, которая оказалась мягкой игрушкой

UPI: в Канаде полицейские перепутали живую игуану с мягкой игрушкой
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Photo courtesy of Mission RCMP/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Канаде полицейские обнаружили игуану на обочине шоссе, которая оказалась мягкой игрушкой, пишет UPI.

Сотрудники Королевской канадской конной полиции отреагировали на звонок о «большой живой игуане», обнаруженной на обочине оживленного шоссе. Однако по прибытии на место выяснилось, что предполагаемая ящерица оказалась мягкой игрушкой.

«Любой опытный офицер скажет вам, что в нашей работе мы сталкиваемся с самыми разными необычными ситуациями, поэтому этот вызов нельзя было игнорировать», — отметили в полиции.

Для «поимки» игуаны офицеры вооружились шестом для отлова собак, большим ящиком и, как шутливо добавили стражи порядка, «необычайной храбростью». Полиция опубликовала фото «подозрительной игуаны» в социальных сетях, напомнив водителям, что на большой скорости даже мягкая игрушка может показаться живым существом.

Ранее водители заявили в полицию о сбежавшем леопарде из-за мягкой игрушки на обочине дороги.

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