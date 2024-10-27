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Водители заявили в полицию о сбежавшем леопарде из-за мягкой игрушки у дороги

Во Франции водители вызвали полицию из-за мягкой игрушки на обочине дороги

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Телеграм-канал «Новосибирский зоопарк»

Во Франции полицейских предупредили о сбежавшем леопарде из-за мягкой игрушки, сообщает La Provence.

В конце сентября жандармерия Ла-Манша получила сообщения от автомобилистов о леопарде, который якобы находился на обочине дороги. Отреагировав на многочисленные звонки, на место выехал патруль.

Полицейские осторожно приблизились к объекту, но вскоре поняли, что перед ними не дикий зверь, а плюшевая игрушка в размере XXL.

«Леопард выглядел безобидно и даже позволил себя погладить», — пошутили в пресс-службе.

В полиции уточнили, что игрушка создала определенные неудобства для водителей. Правоохранители надеются, что эта новость не вдохновит еще больше людей оставлять на обочинах дорог чучела других животных.

Ранее женщина вызвала на пляж полицейских, перепутав секс-куклу с человеком.

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