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Оставленная в грузовом отсеке самолета кошка совершила три перелета за 24 часа

Случайно оставленная в самолете кошка совершила три 7,5-часовых перелета подряд
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Rod McGuirk/AP

Кошка породы мейн-кун по кличке Миттенс (Варежка. — Прим. ред.) за 24 часа совершила три перелета между Новой Зеландией и Австралией. Об этом сообщает CNN.

Хозяева восьмилетней Миттенс, семья Нис из Крайстчерча в Новой Зеландии, решили перебраться в Австралию и 13 января вылетели в Мельбурн. Владелица кошки Марго Нис три часа ждала, пока ее любимицу доставят из грузового отсека самолета, но в конце концов ей сообщили, что клетка, в которой путешествовала Миттенс, осталась внутри, так как грузчики не заметили ее из-за громоздкого инвалидного кресла, а борт уже вернулся в Новую Зеландию.

Пилоту Air New Zealand сообщили о дополнительном пассажире посреди полета, и он включил отопление в грузовом отсеке, чтобы кошке было комфортно. Авиакомпания принесла извинения за причиненное беспокойство и заявила, что возместит все расходы. Прилетевшая следующим 7,5-часовым рейсом из Крайстчерча в Мельбурн Миттенс, как утверждает ее хозяйка, немного похудела, но в целом не пострадала и даже стала еще более ласковой.

Ранее сообщалось, что у спасенного с улицы кота обнаружилась аллергия на других кошек.

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