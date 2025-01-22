В России предложили отдавать приоритет женам мобилизованных при трудоустройстве

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому право на преимущественное устройство на работу в госорганизации будут иметь не только жены профессиональных военнослужащих, но и мобилизованных. Документ, подготовленный депутатами и сенаторами, опубликован в электронной базе Госдумы.

Авторы предлагают внести изменения в закон «О статусе военнослужащих».

Законопроект также предусматривает, что супруги мобилизованных смогут рассчитывать на сохранение должности при сокращении штата, а также на приоритетное направление на профессиональное и дополнительное образование в очной форме. При этом средняя зарплата, по задумке, сохранится в течение всего срока обучения.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что супруги мобилизованных находятся в уязвимом положении относительно других кандидатов на трудоустройство.

На данный момент льготы при трудоустройстве есть только у супругов профессиональных военнослужащих. Причем с начала 2025 года эти права распространилась и на жен военных, уволенных со службы.

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