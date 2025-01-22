Юрист объяснил, к чему приведет создание рейтинга покупателей на маркетплейсах

Российским маркетплейсам предложили внедрить систему рейтингов покупателей. Однако такая мера не только не повысит их культуру, но и будет противоречить законодательству о персональных данных, считает юрист Александр Толмачев. Через несколько лет внедрение такой системы нанесет глобальный удар по населению, заявил он в беседе с 360.ru.

В качестве примера Толмачев напомнил, что в 2010 году социальный рейтинг, или рейтинг покупателей, ввели в Китае. В итоге сегодня человек не может приобрести даже билет на самолет или поезд без рейтинга. По мнению юриста, оценки пассажиров в сервисах такси стали своего рода аналогом такой системы, так как водители могут отказываться от поездки с пассажиром, имеющим низкий рейтинг.

В целом система рейтингов не отвечает интересам людей и в перспективе пяти-шести лет грозит населению «глобальным ударом», считает юрист.

«Так как мы взяли китайскую модель управления именно в цифровой экономике, я вас уверяю, через пять-шесть лет мы придем к тому самому социальному рейтингу, от которого китайцы сегодня воют и говорят: мы находимся в цифровой тюрьме», — объяснил он.

Он призвал выступить против введения рейтингов, подчеркнув, что это, по сути, внедрение в права граждан. Привязка такого рейтинга к цифровым деньгам в будущем вообще не позволит тратить деньги при низком рейтинге, заключил Толмачев.

В Госдуме ранее оценили идею введения в России социального рейтинга по примеру Китая.