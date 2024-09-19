Установлена связь между покушениями на Прилепина и Татарского

Следствие установило финансовую связь между покушениями на писателя Захара Прилепина и военкора Владлена Татарского. Об этом сообщает РИА Новости, чей корреспондент находится во 2-ом Западном окружном военном суде.

По информации агентства, связь носит финансовый характер.

«Установлена общая финансовая связь с участниками теракта, совершенного 2 апреля 23 года в Санкт-Петербурге, в результате которого был убит Владлен Татарский», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что обвиняемый в покушении на писателя Прилепина Александр Пермяков получал деньги от человека, который также платил Дарье Треповой, которую обвинили в совершении теракта в Санкт-Петербурге, в результате чего погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

До этого «Коммерсантъ» писал, что 11-летняя дочь Захара Прилепина могла пострадать во время покушения на отца, если бы тот не высадил ее из автомобиля за пять минут до взрыва, что спасло ей жизнь.

Заседание прошло без присутствия Прилепина, так как он продолжает лечение после полученных травм. Александр Пермяков, обвиняемый в теракте, ранее признал свою вину и сообщил, что был завербован СБУ для совершения нападения за 145 тысяч рублей.

Ранее на руках обвиняемого в покушении на Прилепина нашли следы взрывчатки.