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Российская пара терроризирует соседа и угрожает ему и его матери

Нижегородец пожаловался на соседей, которые держат в страхе его и его мать

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Кстати... (Новости Нижнего Новгорода)/VK

Житель одного из домов Автозаводского района Нижнего Новгорода жалуется на соседей, которые после сделанного им замечания не дают ему и его матери жить спокойно. Об этом молодой человек рассказал в сюжете телевизионной программы «Кстати».

Как утверждает нижегородец, он попросил соседку «прекратить орать матом», после чего женщина и ее сожитель, который, по словам мужчины, имеет судимость за особо тяжкое преступление, стали ломиться к нему в квартиру и угрожать.

«Сказала, что разобьет мне морду. Ее сожитель вытянул руку, чтобы я дверь не мог закрыть, попытался зайти в мою квартиру. Пришлось достать перцовый баллон, залить их обоих и закрыть дверь, чтобы они не зашли», — поделился мужчина.

После этого, как утверждает собеседник журналистов, приехала дочь женщины, которая присоединилась к угрозам родительницы. По словам молодого человека, женщина пугала его тем, что работает в администрации. На записи, сделанной мужчиной, слышно, как кто-то ломится к нему в дверь, при этом выражается нецензурно.

«Начала бешено долбиться в дверь. Орала, что <...> подожжет мне коврик возле двери, что изнасилует мою маму», — рассказал нижегородец.

При этом нижегородец отметил, что опасается угроз соседей, особенно учитывая «бэкграунд сожителя соседки». Молодой человек поделился, что мужчина уже избил его в подъезде, когда он выходил в магазин. Соседка была в тот момент рядом, и нанесла, как утверждает потерпевший, ему удар ключами по голове.

На место выезжали правоохранители. Каждая из сторон написала в полицию заявление.

Съемочная группа программы обратилась за комментарием к соседке. Женщина отрицала слова молодого человека, затем выругалась нецензурно и закончила разговор.

Ранее жительница Краснодара пожаловалась на соседку, которая продырявила потолок и разводила костер на балконе.

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