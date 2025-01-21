В Артеме подросток насмотрелся роликов в сети и надругался над четырехлетним братом

В Артеме 15-летний подросток стал фигурантом уголовного дела за развращение младшего брата, юноша мог надругаться над ребенком, насмотревшись порнографических роликов в сети. Об этом сообщается в Telegram-канале Svodka25.

Школьник проходит подозреваемым в деле о насильственных действиях сексуального характера в отношении четырехлетнего брата. В ходе допросов 15-летний подозреваемый заявил, что смотрел в сети порнографические ролики и решил надругаться над ребенком.

Подросток пояснил, что в детстве его развращала старшая сестра. Девушка сумела доказать, что никаких насильственных действий в отношении брата не совершала. Также известно, что отец потерпевшего мальчика ранее отбывал наказание за изнасилование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге 17-летнего подростка изнасиловали во время подработки. Он откликнулся на вакансию помощника для ремонта и несколько дней выполнял свои обязанности. В последний день хозяин предложил ему выпить, во время распития спиртного молодой человек заснул. Позже он проснулся и понял, что его насилуют. Узнав обо всем, мать обратилась в полицию.

Ранее в Екатеринбурге мужчина изнасиловал 11-летнего лицеиста.