ВТБ назвал три самые распространенные схемы обмана детей через игры и звонки

Количество инцидентов с обманом детей в последние месяцы стало больше. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ, передает РИА Новости.

По данным банка, три самые распространенные схемы включают в себя звонки детям под видом правоохранителей, фейковые приложения в онлайн-играх, а также побуждение к установке программ удаленного доступа.

«Злоумышленники используют методы социальной инженерии, чтобы запугать несовершеннолетних или обманом заставить их передать доступ к финансовым средствам родителей», — говорится в сообщении.

При реализации первой схемы злоумышленники звонят ребенку под видом сотрудников правопорядка и сообщают о «чрезвычайной ситуации», говоря, что родителям угрожает опасность и требуют срочно перевести средства. Вторая схема предполагает обман детей через игры с помощью «акций». При ложном выигрыше детей просят ввести данные банковской карты для якобы перевода вознаграждения. При третьей схеме мошенники просят для помощи или защиты установить программы удаленного доступа, которые позволяют получить доступ к телефону родителей.

До этого директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев рассказал, что самая популярная схема мошенников по обману детей в играх связана с использованием внутриигровой валюты.

Ранее россиянам рассказали о способах нахождения фейков среди банковских приложений.