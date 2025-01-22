Психолог поделилась советами, как избежать страха одиночества

Страх одиночества — мощный эволюционно обусловленный страх, который есть у всех. Некоторые научились жить с ним, но многие активны в этом страхе. Человек готов оставаться в угрожающих отношениях, лишь бы не столкнуться с одиночеством. О том, как избавиться от этого страха, «Газете.Ru» рассказала психолог Галина Губанова.

По ее словам, у страха одиночества есть глубинные причины.

«Первая — врожденная повышенная чувствительность к отвержению. Вторая — самооценка, при которой ощущение собственной ценности формируется в зависимости от того, насколько востребован, ценен или важен ты для других людей. Третья — травма привязанности и тревожно-озабоченный тип привязанности. Повышенная потребность в отношениях, экстраверсия, высокая тревожность как свойство личности, гиперопекающие родители и гиперпротекция в детстве — обратная сторона медали, страх быть отвергнутым. Когда нужно обязательно быть с кем-то, условно говоря, под крылом, даже если ты под это крыло уже не помещаешься, но одному остаться невозможно, страшно зависимое расстройство личности (не путайте с созависимостью)», — объяснила она.

Четвертая — несформированность умений и навыков, необходимых для самостоятельной жизни, в том числе умения зарабатывать деньги. Пятая — патологическое чувство вины и стыда, которые обостряются в одиночестве. Шестая — онтологическая невоплощенность, когда человек чувствует себя живым и цельным только в контакте с другим, растворяясь в другом. Седьмая — социальные установки, связанные с одиночеством, например: «если одна, значит никому не нужна», «никто стакан воды не подаст». Даже некоторые соматические заболевания, особенно сердечно-сосудистые, могут обострять страх одиночества.

«Первое и самое главное, что нужно сделать в случае этого страха — повысить самоуважение и осознание собственной ценности вне отношений. Самоуважение можно повысить конкретными объективными достижениями с учетом своих возможностей. С причинами, которые усиливают страх одиночества, можно разобраться на сеансах психотерапии. Второе — распределить внимание. То есть заняться другими сферами жизни: работой, учебой, наукой, общественной деятельностью, искусством, дружбой и множеством других вещей. Чем больше опор, тем полнее ощущается собственное бытие. От переживания целостности и воплощенности в мире снижается страх одиночества», — отметила она.

Третье — научиться вставать в позицию стороннего наблюдателя или метапозицию. Из этой позиции можно увидеть всю картину, оценить ситуацию и сдержать первичные импульсы, подстегивающие страхом: написать, позвонить, предложить вернуться на любых условиях и др. Еще из метапозиции можно увидеть и то, что у другого человека также есть страх одиночества и потребность в отношениях, а также свобода отказаться от них.

«Четвертое — это принять одиночество как экзистенциальную данность и дорогого друга. Научиться наслаждаться одиночеством, ценить его как время для уединения и реализации собственных целей — самый ценный ресурс. Это не значит, что нужно быть одному, человек нуждается в обществе. Важно понимать, что другой человек не может восполнить все твои потребности. Он не сможет уважать тебя, если ты сам себя не уважаешь. Эта любовь к себе не про эгоизм и эгоцентризм, а про возможность создавать пространство вокруг себя, где тебе будет интересно и где ты сможешь проявить свой талант», — резюмировала она.

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